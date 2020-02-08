США эвакуировали из Китая более 800 человек

Американские власти эвакуировали более 800 человек из китайского города Ухань, где началось распространение нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

В сообщении уточняется, что самолеты доставили американских граждан, их ближайших родственников и тех, у кого есть разрешение на постоянное проживание в США. Всем эвакуированным предстоит специальная проверка, которую проведут специалисты из федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, говорится в сообщении.

Американские власти начали эвакуацию своих граждан из Китая из-за коронавируса 28 января. Тогда в США доставили около 200 человек, в том числе сотрудников диппредставительства и членов их семей. В американском посольстве в Китае сообщили, что эвакуированных из Китая разместят на 14-дневный карантин. Еще 500 человек из центрального Китая доставили в США 5 февраля.

По последним данным ВОЗ, в Китае новым коронавирусом заразились более 31 тыс. человек. В США зафиксировали 12 случаев заболевания.

8 февраля от коронавируса в Ухане погиб первый американский гражданин. По информации New York Times, это была 60-летняя женщина, у которой ранее были проблемы со здоровьем.