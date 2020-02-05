В США сообщили об эвакуации более 500 человек из Уханя

Американское правительство в среду, 5 февраля, эвакуирует из центрального Китая около 530 человек в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленного источника.

Аналогичную информацию сообщил представитель госдепартамента США в беседе с CNN. По его словам, два рейса уже вылетели из города Ухань, закрытого на карантин, в Соединенные Штаты. На борту самолетов было около 550 человек.

США начали эвакуировать своих граждан еще 28 января. Тогда на борту находились сотрудники дипломатической миссии с членами семей. По данным WSJ, их было более 200 человек.

CNN пишет, что самолеты должны приземлиться на двух авиабазах в штате Калифорния — Мирамар и Трэвис.