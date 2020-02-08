Более 120 человек обратились к врачам после массовой драки в Казахстане

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

После массовой драки на юге Казахстана 127 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра республики.

В сообщении уточняется, что 12 человек госпитализировали, а еще 20 находятся под наблюдением врачей. Кроме того, после осмотра медики уже отпустили домой 84 обратившихся за помощью.

Массовая драка в Казахстане произошла вечером 7 февраля. В начале в ней участвовали 70 человек, но позднее, как сообщили правоохранители, к месту драки прибыли еще 300 человек из соседних населенных пунктов. Как утверждает министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев, конфликт произошел на бытовой почве.

В результате драки восемь человек погибли, еще 40 получили ранения. Сообщается о нескольких пострадавших полицейских. В российском посольстве в Казахстане сообщили, что среди погибших и пострадавших россиян нет.