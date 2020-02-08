Россияне не пострадали в ходе массовой драки в Казахстане

Посольство России в Казахстане сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших и погибших в массовой драке на юге Казахстана, которая произошла вечером 7 февраля. Об этом представители дипмиссии написали на странице посольства в соцсети «ВКонтакте».

«По имеющимся у генерального консульства России в Алма-Ате сведениям, российских граждан среди пострадавших и погибших нет», — говорится в сообщении.

Массовая драка на юге Казахстана произошла вечером 7 февраля в Жамбылской области. Вначале в ней участвовали 70 человек, но позднее, как утверждают местные правоохранители, к месту конфликта из соседних населенных пунктов прибыли еще около 300 человек. В результате драки восемь человек погибли, еще более 40 получили травмы. Кроме того, в районе конфликта было повреждено более 30 частных домов и 23 автомобиля.

Как сообщил министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев, причиной драки стал конфликт на бытовой почве. После драки правоохранители задержали 47 человек.