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Власти Казахстана назвали причину массовой драки с погибшими

Даурен Абаев   (Фото: primeminister.kz)

Причиной массовой драки в Жамбылской области на юге Казахстана стал бытовой конфликт. Об этом сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает портал «Vласть».

«Это бытовой конфликт. Сейчас идут следственные мероприятия. По их завершению полицейские сообщат вам, что там происходило поминутно», — сказал Абаев.

По его словам, информация о том, что причиной беспорядков стало убийство пожилого жителя и детей, не соответствует действительности. На вопрос журналистов, была ли драка спровоцирована конфликтом, в котором пострадал 80-летний местный житель, министр заявил, что такая версия существует.

Власти Казахстана назвали причину массовой драки с погибшими
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Драка с участием 70 человек произошла в Кордайском районе вечером 7 февраля. Инцидент произошел на окраине одного из сел, его участники снимали происходящее на видео и выкладывали в интернет. Это привело к эскалации конфликта: на место приехали еще около 300 человек из соседних населенных пунктов.

В результате столкновений участники драки применяли в том числе и огнестрельное оружие. В итоге погибли восемь человек, более 40 получили ранения. По словам главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева, участники конфликта оказали сопротивление сотрудникам полиции. Правоохранительные органы задержали 47 человек.

Теги: Казахстан, драка, гибель людей
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