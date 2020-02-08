Власти Казахстана назвали причину массовой драки с погибшими

Даурен Абаев (Фото: primeminister.kz)

Причиной массовой драки в Жамбылской области на юге Казахстана стал бытовой конфликт. Об этом сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает портал «Vласть».

«Это бытовой конфликт. Сейчас идут следственные мероприятия. По их завершению полицейские сообщат вам, что там происходило поминутно», — сказал Абаев.

По его словам, информация о том, что причиной беспорядков стало убийство пожилого жителя и детей, не соответствует действительности. На вопрос журналистов, была ли драка спровоцирована конфликтом, в котором пострадал 80-летний местный житель, министр заявил, что такая версия существует.

Драка с участием 70 человек произошла в Кордайском районе вечером 7 февраля. Инцидент произошел на окраине одного из сел, его участники снимали происходящее на видео и выкладывали в интернет. Это привело к эскалации конфликта: на место приехали еще около 300 человек из соседних населенных пунктов.