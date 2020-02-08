Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Госдумы Айрата Хайруллина. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

Мишустин отметил, что Хайруллин выступил соавтором ряда важных для укрепления агропромышленного комплекса законопроектов.

Вертолет Bell, на борту которого летел Хайруллин, потерпел крушение недалеко от Казани 7 февраля. Двое также находившихся на борту человека — пилот и второй пассажир — выжили, их госпитализировали. Врачи оценивают их состоянии как стабильно тяжелое.

По факту крушения следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). По данным СК, основные версии происшествия — техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия.