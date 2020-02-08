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Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Госдумы Айрата Хайруллина. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

Мишустин отметил, что Хайруллин выступил соавтором ряда важных для укрепления агропромышленного комплекса законопроектов.

Крушение вертолета с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Вертолет Bell, на борту которого летел Хайруллин, потерпел крушение недалеко от Казани 7 февраля. Двое также находившихся на борту человека — пилот и второй пассажир — выжили, их госпитализировали. Врачи оценивают их состоянии как стабильно тяжелое.

По факту крушения следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). По данным СК, основные версии происшествия — техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия.

Днем 8 февраля в Казани состоялось прощание с Хайруллиным. 

Теги: Михаил Мишустин, Госдума, крушение
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