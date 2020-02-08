Прощание с депутатом Айратом Хайруллиным в Татарстане. Фоторепортаж

В Казани прошла церемония прощание с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным, который погиб 7 февраля при крушении вертолета в Татарстане. Как прошла траурная церемония — в фоторепортаже РБК.

Прощание прошло в Татарской государственной филармонии имени Габдулла Тукая. Отец депутата Назип Хайруллин на церемонии прощания с сыном. На церемонию прощания пришли сотки людей. Вертолет Bell, на борту которого находился Хайруллин, разбился 7 февраля недалеко от Казани. Еще два человека выжили.

Брат депутата Госдумы Айрата Хайруллина Илшат Хайруллин на церемонии прощания в Татарской государственной филармонии. Следователи рассматривают три основные версии происшествия: техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. На ней присутствовали, в частности, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. Проститься с депутатом также пришел президент Татарстана Рустам Минниханов. Хайруллин был депутатом Госдумы с 2003 года. В парламенте занимал должность первого зампредседателя комитета по аграрным вопросам. В 1990-х годах он начал заниматься бизнесом, основал кондитерскую фабрику «Регина», затем возглавил ОАО «Пивоваренная компания «Красный Восток». Хайруллина похоронили на мусульманском кладбище в казанском поселке Мирный.