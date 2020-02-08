Врачи сообщили о состоянии выживших при крушении вертолета с Хайруллиным

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Двое пострадавших в результате крушения вертолета в районе города Лаишево в Татарстане находятся в стабильно тяжелом состоянии. Они помещены в Республиканскую клиническую больницу, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Одному из них было проведено оперативное вмешательство. Он остается в отделении реанимации и интенсивной терапии под наблюдением врачей. Второй пострадавший после стабилизации состоянии был переведен из реанимации в отделение», — рассказал собеседник РБК.

Вертолет Bell разбился накануне недалеко от Казани. На борту находились два пассажира и пилот. Погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.