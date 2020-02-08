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В Казани простились с погибшим при крушении вертолета депутатом

Фото: Владимир Крайнов / ТАСС

В Казани простились с депутатом от «Единой России», заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айратом Хайруллиным, погибшим 7 февраля при крушении вертолета в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прошла в Татарской государственной филармонии. На ней присутствовали, в частности, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. Проститься с депутатом также пришел президент Татарстана Рустам Минниханов.

Крушение вертолета с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным. Фоторепортаж
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Вертолет Bell, на борту которого находился Хайруллин, разбился накануне недалеко от Казани. Два человека выжили. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. СК рассматривает три основные версии происшествия: техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Теги: Казань, Татарстан, Айрат Хайруллин
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