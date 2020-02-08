В Казани простились с погибшим при крушении вертолета депутатом

Фото: Владимир Крайнов / ТАСС

В Казани простились с депутатом от «Единой России», заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айратом Хайруллиным, погибшим 7 февраля при крушении вертолета в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прошла в Татарской государственной филармонии. На ней присутствовали, в частности, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. Проститься с депутатом также пришел президент Татарстана Рустам Минниханов.

Вертолет Bell, на борту которого находился Хайруллин, разбился накануне недалеко от Казани. Два человека выжили. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. СК рассматривает три основные версии происшествия: техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).