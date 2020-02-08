Салливан назвал свою основную цель на посту посла США в России

Сергей Лавров, Джозеф Салливан, Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Открытый диалог между Москвой и Вашингтоном является основной целью Джона Салливана на посту посла США в России. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.

«Есть много других областей, по которым у нас разногласия, и разногласия принципиальные. Но это не значит, что у нас нет обязанности, — она есть у всех правительств, — поддерживать контакты с другой стороной. И одна из моих основных целей здесь состоит в том, чтобы обеспечить открытый и транспарентный диалог между Москвой и Вашингтоном, что я и подтвердил на встречах, которые у меня были с руководителями российского правительства за последние три недели», — сказал Салливан.

Кандидатуру Салливана на должность посла США в России американский сенат утвердил 12 декабря 2019 года. 5 февраля Салливан вручил президенту Владимиру Путину верительные грамоты. Во время церемонии российский лидер отметил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросам контроля над вооружением, борьбы с терроризмом и урегулирования региональных кризисов.

По мнению самого Салливана, сейчас отношения России и США находятся на низшей точке со времен холодной войны.