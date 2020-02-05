Путин заявил о зависимости безопасности в мире от отношений США и России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Безопасность и мир на планете во многом зависят от стабильности российско-американских отношений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

«Убеждены, что эти отношения [России и США] должны основываться на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга», — подчеркнул он.

По словам главы государства, Москва готова к диалогу с Вашингтоном в вопросах контроля над вооружением, борьбы с терроризмом и урегулирования региональных кризисов.

Путин отметил важность конструктивного взаимодействия России и США не только для двух стран, но и для всего мира.

На церемонии вручения верительных грамот присутствует новый посол США в России Джон Салливан и еще 22 новых представителя иностранных государств. Дипломат прибыл в Москву 16 января, позднее он вручил копии верительных грамот в МИД России.