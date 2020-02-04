Новый посол США в России вручит Путину верительные грамоты

Церемония вручения верительных грамот (Фото: kremlin.ru)

Новый посол США в России Джон Салливан в среду, 5 февраля, вручит президенту России Владимиру Путину верительные грамоты. Сообщение об этом размещено на сайте Кремля.

Помимо Салливана в церемонии будут участвовать еще 22 новых представителя иностранных государств. В их числе послы Австралии, Германии, Сербии, Великобритании, Франции, Греции, Ирана.

В сообщении отмечается, что церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Ранее Салливан уже вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову.