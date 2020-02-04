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Новый посол США в России вручит Путину верительные грамоты

Церемония вручения верительных грамот (Фото: kremlin.ru)

Новый посол США в России Джон Салливан в среду, 5 февраля, вручит президенту России Владимиру Путину верительные грамоты. Сообщение об этом размещено на сайте Кремля.

Помимо Салливана в церемонии будут участвовать еще 22 новых представителя иностранных государств. В их числе послы Австралии, Германии, Сербии, Великобритании, Франции, Греции, Ирана.

В сообщении отмечается, что церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

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Ранее Салливан уже вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову.

До назначения в Россию Салливан занимал должность заместителя главы Государственного департамента США. Его утвердили на посту представителя США в России после того, как предыдущий посол, Джон Хантсман, подал в отставку. 

Теги: посол США в России, Кремль, Владимир Путин
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