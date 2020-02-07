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Россия направит в Китай 2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи на фоне распространения нового типа коронавируса в этой стране. Об этом заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

В конце января президент Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину о готовности России оказать Китаю помощь в борьбе с коронавирусом. Правительство поручило Минпромторгу вместе с МЧС и МИДом проработать вопрос о гуманитарной помощи.

Накануне МЧС России сообщило о формировании гуманитарной помощи Китаю, в которую войдут средства индивидуальной защиты и медпрепараты. Рейс ИЛ-76 с грузом запланирован на 8 февраля из аэропорта Раменское.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом превысило 31 тыс. человек. За пределами Китая зафиксировали 270 подтвержденных случаев заболевания. Погибли от пневмонии, вызванной новым вирусом, 628 человек.