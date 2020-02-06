МЧС доставит гуманитарную помощь в Китай

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МЧС России сообщило о формировании гуманитарной помощи для жителей Китая, где произошла вспышка нового коронавируса, в которую войдут средства индивидуальной защиты и медпрепараты. Данная мера была принята по поручению президента России Владимира Путина, говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что 187 куб. м груза соберут в пятницу, 7 февраля, в Московской, Тверской и Воронежской областях. Рейс ИЛ-76 запланирован на 8 февраля из аэропорта Раменское.

В конце января российский лидер Владимир Путин заявил председателю КНР Си Цзиньпину о готовности оказать Китаю помощь для борьбы с ранее неизвестным коронавирусом. Он также отметил, что Россия стремится к тесному взаимодействию с Китаем для скорейшей победы над инфекцией. Ранее Минфин КНР отменил внутренние налоговые пошлины для импортных товаров, которые другие страны жертвуют для лечения пневмонии. Речь идет о защитных медицинских масках, машинах скорой помощи и средствах для дезинфекции.