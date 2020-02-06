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МЧС доставит гуманитарную помощь в Китай

Фото: Lu Boan / Xinhua / Global Look Press

МЧС России сообщило о формировании гуманитарной помощи для жителей Китая, где произошла вспышка нового коронавируса, в которую войдут средства индивидуальной защиты и медпрепараты. Данная мера была принята по поручению президента России Владимира Путина, говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что 187 куб. м груза соберут в пятницу, 7 февраля, в Московской, Тверской и Воронежской областях. Рейс ИЛ-76 запланирован на 8 февраля из аэропорта Раменское.  

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В конце января российский лидер Владимир Путин заявил председателю КНР Си Цзиньпину о готовности оказать Китаю помощь для борьбы с ранее неизвестным коронавирусом. Он также отметил, что Россия стремится к тесному взаимодействию с Китаем для скорейшей победы над инфекцией. Ранее Минфин КНР отменил внутренние налоговые пошлины для импортных товаров, которые другие страны жертвуют для лечения пневмонии. Речь идет о защитных медицинских масках, машинах скорой помощи и средствах для дезинфекции.

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Вспышка ранее неизвестного вида пневмонии была зафиксирована сначала в китайском городе Ухань (провинции Хубэй), после чего инфекция распространилась как по всей территории КНР, так и по более 20 странам мира. По последним данным, заразились более 24 тыс. человек, 565 погибли. На территории России зафиксировано два случая коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области, это граждане Китая.    

Теги: коронавирус, Китай, МЧС, гуманитарная помощь
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