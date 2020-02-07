Патрушев назвал угрозы США попыткой подбодрить венесуэльскую оппозицию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 63,47 (+0,67) Quote, 13:59
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 69,63 (+0,55) Quote, 13:59
Депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью Общество, 18:36 В консульстве ответили на сообщения о смерти россиянки в Италии Общество, 18:23 В Кузбассе автобус с детской спортивной командой попал в ДТП Общество, 18:21 В Татарстане упал вертолет мультимиллионера и депутата Айрата Хайруллина Общество, 18:19 Просто спросите эксперта: все о публичных выступлениях Pro, 18:11 Юрген Клопп побил рекорд Хосепа Гвардиолы в чемпионате Англии по футболу Спорт, 18:09 Путин и Лукашенко прервали переговоры в Сочи для игры в хоккей Политика, 18:01 В Татарстане упал частный вертолет Общество, 17:57 Адвокат сообщил о планах Сноудена продлить вид на жительство в России Общество, 17:54 Как развитие децентрализованных приложений поможет Ethereum Крипто, 17:54 СК заявил о давлении замглавы Генштаба на свидетеля Общество, 17:51 «Оскар» на «РБК Стиль»: смотрите текстовую онлайн-трансляцию Стиль, 17:49 Замначальника Генштаба заявил о заманивании в СК перед задержанием Общество, 17:33 Что произошло в моде за неделю Стиль, 17:28
Политика ,  
0 

Патрушев назвал угрозы США попыткой подбодрить венесуэльскую оппозицию

Николай Патрушев (Фото: Global Look Press)

Угрозы США в адрес России из-за поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро — это попытка подбодрить антиправительственные силы на фоне низкого рейтинга их лидера и укрепления позиций легитимных властей. Об этом рассказал журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает «РИА Новости».

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что поддержка Мадуро «больше не будет проходить бесследно» для России.

Патрушев напомнил, что на днях исполнился год с того момента, как в Венесуэле предприняли попытку совершения «цветной революции» против президента Мадуро. «Поставленного во главе протестного движения Хуана Гуаидо никто не избирал — его просто назначили», — сказал он. По словам секретаря Совбеза, события минувшего года показали, что венесуэльский народ выступает «за законного президента».

Лавров обвинил США в «науськивании» партнеров против России
Политика

Патрушев также прокомментировал информацию о том, что глава Госдепартамента США Майк Помпео и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо договорились «удвоить усилия», направленные на отстранение от власти Мадуро. По его словам, призывы к свержению легитимных властей в странах, проводящих неудобный для Соединенных Штатов курс, «уже давно стали характерной чертой внешней политики США».

5 февраля СМИ писали, что США могут в ближайший месяц усилить давление на Каракас, в том числе с помощью санкций. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен называл поддержку Россией действующего президента Венесуэлы «аморальной», упомянув при этом российскую компанию «Роснефть». Агентство Bloomberg передавало, что американские чиновники обеспокоены возможными санкциями против «Роснефти», так как они способны привести к «хаосу на нефтяных рынках».

Теги: Николай Патрушев, Венесуэла
Материалы по теме
Лавров прибыл в Венесуэлу с рабочим визитом
Политика
Лавров ответил на угрозы США из-за Венесуэлы
Политика
Помпео сравнил «проект» по смене власти в Венесуэле с развалом СССР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter