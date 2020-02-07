Патрушев назвал угрозы США попыткой подбодрить венесуэльскую оппозицию

Николай Патрушев (Фото: Global Look Press)

Угрозы США в адрес России из-за поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро — это попытка подбодрить антиправительственные силы на фоне низкого рейтинга их лидера и укрепления позиций легитимных властей. Об этом рассказал журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает «РИА Новости».

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что поддержка Мадуро «больше не будет проходить бесследно» для России.

Патрушев напомнил, что на днях исполнился год с того момента, как в Венесуэле предприняли попытку совершения «цветной революции» против президента Мадуро. «Поставленного во главе протестного движения Хуана Гуаидо никто не избирал — его просто назначили», — сказал он. По словам секретаря Совбеза, события минувшего года показали, что венесуэльский народ выступает «за законного президента».

Патрушев также прокомментировал информацию о том, что глава Госдепартамента США Майк Помпео и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо договорились «удвоить усилия», направленные на отстранение от власти Мадуро. По его словам, призывы к свержению легитимных властей в странах, проводящих неудобный для Соединенных Штатов курс, «уже давно стали характерной чертой внешней политики США».