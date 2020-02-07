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Политика ,  
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Лавров ответил на угрозы США из-за Венесуэлы

Глава российского МИД отметил, что в Москве «уже привыкли» к угрозам Вашингтона по поводу Венесуэлы. В США накануне назвали поддержку Россией Венесуэлы «аморальной»
Фото: МИД России / РИА Новости

Глава МИД Сергей Лавров по итогам визита в Мексику прокомментировал планы Вашингтона ввести ограничения против России за сотрудничество с Венесуэлой. Об этом передает корреспондент РБК.

«Я слышал очередные угрозы из Вашингтона — наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли», — сказал российский министр. Он отметил, что американские чиновники «без стеснения» заявляют о приверженности Вашингтона доктрине Монро (была принята в XIX веке, ее суть сводилась к невмешательству США в дела европейских колоний в Центральной и Южной Америке и к тому, что США будут противостоять попыткам создать новые колонии). Лавров выразил мнение, что подобное поведение США «оскорбительно» для всех стран Латинской Америки.

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Заявление Лаврова прозвучало на фоне выступления спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса. «Русские скоро могут обнаружить, что их продолжающаяся поддержка [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро больше не будет проходить бесследно», — сказал он (цитата по Reuters).

5 февраля американские и российские СМИ писали, что Вашингтон может в ближайшие 30 дней усилить давление на режим Мадуро, в том числе с помощью санкций в отношении Венесуэлы. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен называл поддержку Москвой действующего президента Венесуэлы «аморальной» и в этом контексте упомянул российскую компанию «Роснефть». 6 февраля агентство Bloomberg сообщило, что американские чиновники обеспокоены возможными ограничениями в отношении «Роснефти», так как они могут привести к «хаосу на нефтяных рынках».

Авторы: Артём Губенко, Полина Химшиашвили
Теги: Сергей Лавров, Венесуэла, санкции
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