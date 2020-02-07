Лавров ответил на угрозы США из-за Венесуэлы

Глава российского МИД отметил, что в Москве «уже привыкли» к угрозам Вашингтона по поводу Венесуэлы. В США накануне назвали поддержку Россией Венесуэлы «аморальной»

Фото: МИД России / РИА Новости

Глава МИД Сергей Лавров по итогам визита в Мексику прокомментировал планы Вашингтона ввести ограничения против России за сотрудничество с Венесуэлой. Об этом передает корреспондент РБК.

«Я слышал очередные угрозы из Вашингтона — наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли», — сказал российский министр. Он отметил, что американские чиновники «без стеснения» заявляют о приверженности Вашингтона доктрине Монро (была принята в XIX веке, ее суть сводилась к невмешательству США в дела европейских колоний в Центральной и Южной Америке и к тому, что США будут противостоять попыткам создать новые колонии). Лавров выразил мнение, что подобное поведение США «оскорбительно» для всех стран Латинской Америки.

Заявление Лаврова прозвучало на фоне выступления спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса. «Русские скоро могут обнаружить, что их продолжающаяся поддержка [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро больше не будет проходить бесследно», — сказал он (цитата по Reuters).

5 февраля американские и российские СМИ писали, что Вашингтон может в ближайшие 30 дней усилить давление на режим Мадуро, в том числе с помощью санкций в отношении Венесуэлы. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен называл поддержку Москвой действующего президента Венесуэлы «аморальной» и в этом контексте упомянул российскую компанию «Роснефть». 6 февраля агентство Bloomberg сообщило, что американские чиновники обеспокоены возможными ограничениями в отношении «Роснефти», так как они могут привести к «хаосу на нефтяных рынках».