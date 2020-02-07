Лавров обвинил США в «науськивании» партнеров против России

США считают, что им «можно все», и пытаются «столкнуть» своих партнеров с Россией и Китаем, заявил глава МИД России после переговоров с коллегой из Мексики. По мнению Лаврова, Вашингтон «одержим идеей диктата» в Латинской Америке

Фото: МИД России / ТАСС

США «науськивают» своих партнеров против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам по итогам переговоров в Мехико с главой мексиканского МИД Марсело Эбрардом. Об этом передает корреспондент РБК.

«Американские коллеги, к сожалению, считают, что им можно все, но при этом, как у нас говорят, науськивают всех своих собеседников против России и, наверное, против Китая», — заявил Лавров. По его мнению, Вашингтон «одержим идеей диктата» в Латинской Америке. Подобная «опека» США оскорбительна для стран этого региона, добавил министр.

Глава МИД также назвал Мексику одним из ведущих государств Латинской Америки и страной с «безупречной репутацией» в решении международных проблем. «Ничто не мешает принятию консенсусом резолюции о [непостоянном] членстве Мексики в СБ ООН. И мы рассчитываем, что будем еще более тесно взаимодействовать с нашими мексиканскими друзьями в ООН», — заключил Лавров.