Лавров обвинил США в «науськивании» партнеров против России

Лавров впервые за 10 лет посещает ближайшего соседа США. Последний раз он был в Мехико в 2010 году, когда президентом страны был Фелипе Кальдерон. С тех пор в стране дважды менялись лидеры — в 2012 году президентом стал Энрике Пенья Ньето, а с декабря 2018 год пост главы государства занимает Лопес Обрадор. После его избрания российская сторона говорит о возможности расширения сотрудничества.
Визит главы российского МИД необходим для знакомства с новыми властями, понимания их подходов к международным делам, сказал РБК член российской делегации на переговорах. Президент Обрадор во внешней политике вернулся к мексиканской классике — доктрине Эстрады — провозглашенной в Мексике в 1930-х. Согласно ней, институт признания правительств, пришедших к власти силовым путем, не должен использоваться для вмешательства во внутренние дела других стран. Вступив в должность Обрадор заявил, что венесуэльцы должны сами найти выход из кризиса, чем разбил единство Группы Лима (объединяет 14 государств, создана для разрешения политического кризиса в Венесуэле). Другие 13 государств поддерживают объявившего себя президентом Хуана Гуйадо. Мексика также предоставила убежище Эво Моралесу, президенту Боливии, ушедшему в отставку в ноябре прошлого года в результате политического кризиса, хотя он выбрал Аргентину.
Программный директор клуба «Валдай» Олег Барабнов обращает внимание на совпадение по датам визитов госсекретаря США Майка Помпео в соседние с Россией страны (на прошлой неделе он побывал на Украине, в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане) и визитом Лаврова в Мексику. Мексика, по мнению эксперта, после падения правительства левых в Боливии, Бразилии и Эквадоре Мексика может показать дополнительный потенциал для развития левых идей, в том числе и в отношениях с США, дистанцирования от них. Поэтому диалог России и Мексики сейчас как никогда востребован, отмечает он.
Мексика — второй по товарообороту партнер России в Латинской Америке после Бразилии. В 2018 году объем товарооборота составил около $3 млрд. С Бразилией — чуть более $5 млрд.
В двусторонних отношениях Москва и Мехико работают над заключением соглашения о безвизовых поездках, экстрадиции, признания образовательных документов.
По дороге из Москвы в Мехико Лавров сделал краткую техническую остановку на Кубе — в Сантьяго- де-Куба, где возложил цветы к могиле кубинского команданте Фиделя Кастро и провел переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом. Из Мехико российский министр направится в Каракас. Не смотря на союзнические отношения и частые встречи с венесуэльским руководством, в Каракасе Лавров не был 11 лет.