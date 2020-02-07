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Политика ,  
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Лавров обвинил США в «науськивании» партнеров против России

США считают, что им «можно все», и пытаются «столкнуть» своих партнеров с Россией и Китаем, заявил глава МИД России после переговоров с коллегой из Мексики. По мнению Лаврова, Вашингтон «одержим идеей диктата» в Латинской Америке
Фото: МИД России / ТАСС

США «науськивают» своих партнеров против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам по итогам переговоров в Мехико с главой мексиканского МИД Марсело Эбрардом. Об этом передает корреспондент РБК.

«Американские коллеги, к сожалению, считают, что им можно все, но при этом, как у нас говорят, науськивают всех своих собеседников против России и, наверное, против Китая», — заявил Лавров. По его мнению, Вашингтон «одержим идеей диктата» в Латинской Америке. Подобная «опека» США оскорбительна для стран этого региона, добавил министр.

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Глава МИД также назвал Мексику одним из ведущих государств Латинской Америки и страной с «безупречной репутацией» в решении международных проблем. «Ничто не мешает принятию консенсусом резолюции о [непостоянном] членстве Мексики в СБ ООН. И мы рассчитываем, что будем еще более тесно взаимодействовать с нашими мексиканскими друзьями в ООН», — заключил Лавров.

Визит Лаврова в США

Лавров впервые за 10 лет посещает ближайшего соседа США. Последний раз он был в Мехико в 2010 году, когда президентом страны был Фелипе Кальдерон. С тех пор в стране дважды менялись лидеры — в 2012 году президентом стал Энрике Пенья Ньето, а с декабря 2018 год пост главы государства занимает Лопес Обрадор. После его избрания российская сторона говорит о возможности расширения сотрудничества.

Визит главы российского МИД необходим для знакомства с новыми властями, понимания их подходов к международным делам, сказал РБК член российской делегации на переговорах. Президент Обрадор во внешней политике вернулся к мексиканской классике — доктрине Эстрады — провозглашенной в Мексике в 1930-х. Согласно ней, институт признания правительств, пришедших к власти силовым путем, не должен использоваться для вмешательства во внутренние дела других стран. Вступив в должность Обрадор заявил, что венесуэльцы должны сами найти выход из кризиса, чем разбил единство Группы Лима (объединяет 14 государств, создана для разрешения политического кризиса в Венесуэле). Другие 13 государств поддерживают объявившего себя президентом Хуана Гуйадо. Мексика также предоставила убежище Эво Моралесу, президенту Боливии, ушедшему в отставку в ноябре прошлого года в результате политического кризиса, хотя он выбрал Аргентину.

Программный директор клуба «Валдай» Олег Барабнов обращает внимание на совпадение по датам визитов госсекретаря США Майка Помпео в соседние с Россией страны (на прошлой неделе он побывал на Украине, в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане) и визитом Лаврова в Мексику. Мексика, по мнению эксперта, после падения правительства левых в Боливии, Бразилии и Эквадоре Мексика может показать дополнительный потенциал для развития левых идей, в том числе и в отношениях с США, дистанцирования от них. Поэтому диалог России и Мексики сейчас как никогда востребован, отмечает он.

Мексика — второй по товарообороту партнер России в Латинской Америке после Бразилии. В 2018 году объем товарооборота составил около $3 млрд. С Бразилией — чуть более $5 млрд.

В двусторонних отношениях Москва и Мехико работают над заключением соглашения о безвизовых поездках, экстрадиции, признания образовательных документов.

По дороге из Москвы в Мехико Лавров сделал краткую техническую остановку на Кубе — в Сантьяго- де-Куба, где возложил цветы к могиле кубинского команданте Фиделя Кастро и провел переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом. Из Мехико российский министр направится в Каракас. Не смотря на союзнические отношения и частые встречи с венесуэльским руководством, в Каракасе Лавров не был 11 лет.

Авторы: Полина Химшиашвили, Артём Губенко
Теги: Сергей Лавров, Мексика
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