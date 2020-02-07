В Хабаровске введут масочный режим

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С 10 февраля в Хабаровске будет введен масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Решение об этом приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.

В рамках режима работники транспорта, торговых центров и банков, учителя, воспитатели, медики в обязательном порядке должны будут носить маски. Ограничения также вводятся и на проведение массовых мероприятий в социальных, медицинских, образовательных учреждениях и на предприятиях торговли, общепита и сферы услуг.

По словам заместителя начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению в сфере охраны здоровья Татьяны Скорик, эти меры вводятся в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также из-за китайского коронавируса 2019-nCoV.

Скорик отметила, что маски являются проверенным средством защиты, но на улице носить их необязательно. Менять маски необходимо каждые два часа.