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В ФТС сообщили о постоянной работе пунктов пропуска на границе с Китаем

Все пункты грузового пропуска на российско-китайской границе на Дальнем Востоке работают в постоянном режиме. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин, передает ТАСС.

«Что касается грузового движения — открыты все пункты пропуска», — сказал он. При этом Ивин отметил, что нагрузка на пунктах пропуска снизилась и «работа идет не так ритмично, как до закрытия».

В правительстве Амурской области, в свою очередь, сообщили, что движение восстановили с 7 февраля через пункты пропуска Благовещенск-Хэйхэ и Поярково-Сюнькэ по временной схеме. Согласно условиям, пункты начнут пропускать не более 20 грузовых автомобилей из Китая, которые будут разгружать на территории Торгового порта Благовещенск, после чего они будут возвращаться обратно в КНР. Перевозку фруктов и овощей будут выполнять только российские машины. Работа в ограниченном режиме продлится до 1 марта 2020 года, говорится в сообщении.

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Ранее правительство приняло решение закрыть шестнадцать пропускных пунктов, в том числе Благовещенск-Хэйхэ и Поярково-Сюнькэ, на границе России с Китаем с 31 января. Меру ввели для предупреждения распространения коронавируса, эпидемия которого началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.

При этом в РЖД сообщали, что никаких ограничений на прием и отправление грузов в сообщении с КНР нет.

Теги: Китай, граница, коронавирус
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