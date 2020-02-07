Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 618 человек

Число погибших от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй, где находится город Ухань, в котором началась вспышка заболевания, возросло до 618 человек. Об этом сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.



В сообщении говорится, что за сутки в провинции зафиксировали 69 новых смертей от вируса, 64 из которых произошли в Ухане. Кроме того, в ведомстве отметили, что за последние сутки в провинции диагностировали 2447 новых случаев вируса. При этом за этот же период врачи выписали из больниц 184 преодолевших заболевание пациента.

По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились 24 554 человека, 24 363 из которых находятся в Китае. Случаи заболевания также зарегистрировали еще в 28 странах, в том числе в России.

Накануне, 6 февраля, ВОЗ сообщила об организации глобального форума, который будет посвящен разработке вакцины от коронавируса. Встреча пройдет 11 и 12 февраля в штаб-квартире организации в Женеве.