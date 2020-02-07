Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 62,8 (-0,38) Quote, 06 фев, 12:31
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 69,08 (-0,66) Quote, 06 фев, 12:31
В Starlink Маска сообщили о планах выйти на биржу Технологии и медиа, 04:28 Huawei обвинила одного из крупнейших провайдеров США в краже технологий Технологии и медиа, 04:23 Лавров обвинил США в «науськивании» партнеров против России Политика, 03:54 Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 618 человек Общество, 03:25 Лавров сообщил о контакте с Турцией по ситуации в Идлибе Политика, 02:53 США объявили об убийстве лидера «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове Общество, 02:35 Финал Кубка Испании впервые за 10 лет пройдет без «Реала» или «Барселоны» Спорт, 02:26 В больнице подтвердили смерть предупредившего о коронавирусе врача Общество, 02:15 Лавров ответил на угрозы США из-за Венесуэлы Политика, 02:02 Россия выполнила первый космический пуск с Байконура в 2020 году Технологии и медиа, 01:38 Центр с эвакуированными из Китая россиянами опроверг продажу путевок Общество, 01:09 СМИ узнали об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти» Политика, 00:56 Генпрокурор США заявил о международной угрозе из-за развития 5G в Китае Технологии и медиа, 00:51 В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Общество, 00:45
Вирус из Китая ,  
0 

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 618 человек

Число погибших от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй, где находится город Ухань, в котором началась вспышка заболевания, возросло до 618 человек. Об этом сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.

В сообщении говорится, что за сутки в провинции зафиксировали 69 новых смертей от вируса, 64 из которых произошли в Ухане. Кроме того, в ведомстве отметили, что за последние сутки в провинции диагностировали 2447 новых случаев вируса. При этом за этот же период врачи выписали из больниц 184 преодолевших заболевание пациента.

ВОЗ проведет глобальный форум по коронавирусу
Общество

По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились 24 554 человека, 24 363 из которых находятся в Китае. Случаи заболевания также зарегистрировали еще в 28 странах, в том числе в России.

Накануне, 6 февраля, ВОЗ сообщила об организации глобального форума, который будет посвящен разработке вакцины от коронавируса. Встреча пройдет 11 и 12 февраля в штаб-квартире организации в Женеве.

Теги: коронавирус, Китай, эпидемия
Материалы по теме
В больнице подтвердили смерть предупредившего о коронавирусе врача
Общество
ВОЗ проведет глобальный форум по коронавирусу
Общество
Греф спрогнозировал значительное влияние коронавируса на экономику
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter