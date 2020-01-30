Бизнес , 30 янв, 19:51
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РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
РЖД отменили собственный приказ о прекращении грузового движения с Китаем с 31 января. Госмонополия уведомила об этом грузоотправителей через некоторое время после приказа о приостановке, сообщили источники РБК
В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ N89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК). Его подлинность подтвердили два источника среди грузоотправителей. Однако, спустя небольшой промежуток времени, грузоотправителям поступил приказ (под N90) об отмене предыдущего, сообщил источник РБК.
РБК отправил запрос в РЖД и в Минтранс.
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