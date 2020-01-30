РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

РЖД отменили собственный приказ о прекращении грузового движения с Китаем с 31 января. Госмонополия уведомила об этом грузоотправителей через некоторое время после приказа о приостановке, сообщили источники РБК

В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ N89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК). Его подлинность подтвердили два источника среди грузоотправителей. Однако, спустя небольшой промежуток времени, грузоотправителям поступил приказ (под N90) об отмене предыдущего, сообщил источник РБК.

РБК отправил запрос в РЖД и в Минтранс.

Материал дополняется.



