Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом уволены начальник управления МВД по Амурской области Николай Аксенов, начальник управления МВД по Приморскому краю Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и руководитель ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхьяев.

Этим же указом глава государства назначил на новые должности нескольких генералов и высших офицеров МЧС, МВД и Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, министр внутренних дел Коми Виктор Половников был задержан, а потом арестован в январе по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Следствие полагает, что он получил взятку в 25 млн руб. в июле 2017 года.