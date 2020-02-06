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Политика ,  
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Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом уволены начальник управления МВД по Амурской области Николай Аксенов, начальник управления МВД по Приморскому краю Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и руководитель ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхьяев.

Этим же указом глава государства назначил на новые должности нескольких генералов и высших офицеров МЧС, МВД и Следственного комитета.

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Как сообщалось ранее, министр внутренних дел Коми Виктор Половников был задержан, а потом арестован в январе по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Следствие полагает, что он получил взятку в 25 млн руб. в июле 2017 года.

Генерал-майор полиции Николай Афанасьев ранее сам подал заявление об увольнении, сообщает PrimaMedia. По данным издания, он может занять должность в правительстве Приморского края.

В ноябре 2019 года Владимир Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС. Среди прочих в отставку тогда отправили первого заместителя начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с региональными органами исполнительной власти Александра Мельникова. Ранее он был арестован по обвинению в мошенничестве на 100 млн руб.

Теги: Владимир Путин, генералы
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