Суд арестовал генерала МВД по обвинению в мошенничестве на 100 млн руб.

Суд арестовал генерала МВД по обвинению в мошенничестве на 100 млн руб.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, попросившего об аресте в качестве меры пресечения для генерал-майора Александра Мельникова из центрального главка МВД, передает корреспондент РБК.

Мельников, занимающий пост первого заместителя начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с региональными органами исполнительной власти, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Под стражей Мельников пробудет до 24 ноября 2019 года.

О предъявлении генералу обвинения стало известно во вторник, 24 сентября. По словам собеседника РБК, согласно материалам следствия, в январе-феврале этого года Мельников совместно с бывшим начальником службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иваном Виковым и еще двумя знакомыми вступили в сговор и попытались получить от предпринимателя Панюшкина 100 млн руб. за закрытие уголовного дела.