Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве

Министра внутренних дел по Республике Коми, генерал-майора полиции Виктора Половникова арестовали на два месяца по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в Сыктывкарском городском суде.

Согласно материалам следствия, речь идет о взятке в размере не менее 25 млн руб., которую Половников получил в июле 2017 года. Обвиняемый не признал обвинения и выразил надежду на надлежащее судебное разбирательство, передает агентство.

Половникова задержали 16 января. Следователи возбудили против него уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). О подробностях дела и сумме взятки тогда не сообщалось.

Половников стал главой МВД по Коми в 2015 году. Перед этим, с 2011 года, он занимал пост замначальника Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу.