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Путин уволил более десяти генералов СКР, МВД и МЧС
Среди уволенных следователь по особо важным делам СКР Александр Мельников, ранее арестованный за мошенничество, а также глава четвертого СУ СКР Руслан Ибиев, известный по делу ЮКОСа
Фото: Екатерина Кузьмина / RBC / TASS

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС. Соответствующий документ опубликован на сайте интернет-портала правовой информации. 

В частности, уволен начальник управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов, начальник управления информационных технологий и связи МЧС генерал-майор Сергей Власов, заместитель директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС генерал-майор внутренней службы Владимир Дежкин, начальник Главного управления МЧС по республике Крым генерал-майор Александр Еремеев, руководитель четвертого следственного управления Главного управления СКР Руслан Ибиев, начальник главного управления МЧС по Кировской области Михаил Лихачев, директор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко, главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Ефрем Романов и министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике Игорь Трифонов. 

Среди отправленных в отставку также первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Александр Мельников. В сентябре Мельников был арестован по обвинению в мошенничестве на 100 млн руб.   

По данным РБК, в январе-феврале 2019 года Мельников в сговоре с бывшим начальником службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иваном Виковым пытались получить от бизнесмена Панюшкина 100 млн руб. за закрытие уголовного дела. В 2015 году против предпринимателя было заведено дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), которое рассматривалось в следственном управлении УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве. 

Кроме того, указом на должность заместителя главы МЧС назначен генерал-майор Игорь Кобзев, а начальником управления ФСИН по Тюменской области стал полковник Александр Кузьмин. Новым прокурором Смоленской области на пятилетний срок стал Сергей Карапетян, руководителем управления СКР по Воронежской области генерал-майор Кирилл Левит, а по Бурятии — генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков.  

В должности следователя по особо важным делам Главного следственного управления СКР по Москве полковник Руслан Ибиев расследовал дело о мошенничестве ЮКОСа, в результате которого были арестованы соучредитель банка «МЕНАТЕП» Платон Лебедев и председатель правления ЮКОСа Михаил Ходорковский. Также Ибиев принимал участие в расследовании дела о крупном пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь», который произошел в Перми 5 декабря 2009 года.   

В апреле 2011 года Ибиев возглавил следственное управление СКР по Уральскому федеральному округу, а в 2014-м году стал главой четвертого следственного управления СКР. Как пишет Znak.com, Ибиев вел дело вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева о захвате овощебазы № 4 и убийстве нескольких членов ОПС «Уралмаш», дело о клевете бывшего первого замгубернатора Челябинской области Олега Грачева и другие.     

Автор: Кристина Астафурова
Теги: МВД, СК, Владимир Путин
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