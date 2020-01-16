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Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки

Генерал-майора полиции Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере
Виктор Половников (Фото: МВД РФ)

Министра внутренних дел по республике Коми, генерал-майора полиции Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст.290 УК РФ, по которой ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).  

Половников задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Сумма взятки и другие подробности уголовного дела не называются. 

Виктор Половников был назначен главой МВД по Коми  в 2015 году, следует из данных, опубликованных на сайте министерства. Половников также награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка». В органах он начал работал в 1984 году, в начале 90-х годов занимал пост начальника отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Октябрьского райисполкома города Кургана. С 2001 года Половников возглавлял управление внутренних дел по Кургану. С ноября 2011 года занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. 

В мае прошлого года местное издание «Комиинформ» писало, что в 2018 году Половников указал в декларации, что заработал 2 млн 894 тыс. руб. В собственности главы ведомства были на тот момент квартира площадью 39 кв. м., земельный участок и гараж по 20 кв. м. каждый. В пользовании министра также две квартиры площадями 73 и 154 кв. м соответственно. Транспортных средств у генерал-майора нет.  

Это не первое уголовное дело, возбужденное против чиновников республики. В сентябре 2015 года главу Коми Вячеслава Гайзера задержали по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и организации преступной группы, пытавшейся завладеть госимуществом (ст. 210 УК РФ). По данным следствия, с 2006 года группировка, созданная Гайзером, нанесла бюджету региона ущерб на 4,5 млрд руб. В июне 2019 год суд в Москве признал его виновными приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в 160 млн руб.

Кроме того, в июле 2016 года сотрудники СКР задержали за получение взятки в особо крупном размере главу администрации главы Коми Елену Шабаршину, в сентябре суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима и штрафу на сумму 1,56 млн руб. Четыре года назад суд в Москве также арестовал бывшего руководителя республики Коми Владимира Торлопова за мошенничество.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Коми, МВД, взяточничество
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