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Новак встретился с новым послом США в России

Александр Новак и Джон Салливан (Фото: minenergo.gov.ru)

Российский министр энергетики Александр Новак встретился с послом США в России Джоном Салливаном, сообщается на сайте Минэнерго.

Новак и Салливан обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в энергетике. Глава Минэнерго отметил, что американские санкции препятствуют развитию взаимовыгодного сотрудничества, а также являются примером недобросовестной конкуренции.

По словам Новака, Минэнерго готово к возобновлению диалога с американской стороной, например в сфере экологии и анализа ситуации на рынке нефти и газа. Также в министерстве готовы взаимодействовать с США на международных площадках, включая «Группу двадцати». Это возможно только при условии конструктивного подхода со стороны партнеров из США, отметил министр.

«Мы приветствуем сотрудничество на корпоративном уровне» — также заявил Новак. По его словам, работа компаний двух государств показывает заинтересованность в расширении сотрудничества и раскрытии инвестиционного потенциала.

Новый посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву 16 января и вручил президенту Владимиру Путину верительные грамоты 5 февраля. Его кандидатуру утвердил в декабре 2019 года сенат США. Салливан сменил на посту Джона Хантсмана, который подал заявление об отставке в августе 2019 года.

Теги: посол США в России, Александр Новак, энергетика
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