В Петербурге из-за сообщений о минировании вновь эвакуировали суды

Фото: объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Районные суды Санкт-Петербурга вновь провели эвакуацию из-за анонимного сообщения о минировании, сообщает городская объединенная пресс-служба судов в своем Telegram-канале.

Из-за письма с угрозой взрыва были эвакуированы в том числе Ленинский, Петроградский, Колпинский и Смольнинский районные суды. По состоянию на 10:50 мск к работе уже вернулись Красногвардейский, Сестрорецкий, Петродворцовый и Василеостровский суды, также получившие предупреждение о минировании.

Помимо судов, неизвестные также сообщили о минировании десятков школ и детских садов, следует из снимка письма, опубликованного пресс-службой судов.

Анонимные угрозы в суды Москвы и Санкт-Петербурга начали поступать с конца ноября 2019 года. Тогда неизвестные потребовали у бизнесмена Константина Малофеева вернуть «долг в 120 биткоинов» и заявили, что в случае отказа продолжат отправить сообщения о минировании. В пресс-службе бизнесмена на это сообщили, что «ни Константин Малофеев, ни его структуры не имели и не имеют никакого отношения к краже биткоинов».

В конце января ФСБ узнала, что массовая рассылка таких угроз шла со швейцарского почтового сервиcа Protonmail, и по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор начал его блокировку в России. 1 февраля стало известно, что этот почтовый сервис удалил аккаунты, с которых рассылались анонимные угрозы.