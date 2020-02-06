Посольство сообщило о состоянии россиян на лайнере с коронавирусом

Круизный лайнер Diamond Princess (Фото: Mstk East / Flickr)

Среди россиян, которые находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, вставшего из-за нового коронавируса на карантин у берегов Японии, зараженных не обнаружили, сообщает посольство России в Японии на своей странице в Facebook.

«На настоящий момент у россиян вирус не диагностирован», — говорится в сообщении дипмиссии.

В ведомстве отметили, что поддерживают постоянный контакт с оказавшимися на судне россиянами, а также сотрудничают с властями Японии, в частности по вопросу обеспечения людей лекарствами. Всего, по данным дипмиссии, на борту лайнера находятся 24 россиянина.

Судно Diamond Princess поместили на двухнедельный карантин после того, как у туриста из Гонконга, сошедшего на берег до окончания круиза, обнаружили коронавирус. Всего на борту лайнера, стоящего у берегов Японии, находятся 2666 пассажиров и более 1 тыс. членов экипажа — из них заразились 20 человек.