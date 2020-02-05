Гонконг проверит на коронавирус 1800 пассажиров круизного судна

Лайнер World Dream (Фото: Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press)

В Гонконге организовали проверку на наличие коронавируса более 1800 пассажиров и членов экипажа круизного судна, сообщает Reuters. Это произошло после того, как некоторые члены команды сообщили о наличии лихорадки и других симптомов ОРВИ.

Речь идет о лайнере World Dream компании Dream Cruises. По данным агентства, на недомогание пожаловались 30 членов экипажа корабля, после чего местные власти запретили покидать круизный лайнер без разрешения. В департаменте здравоохранения города заявили, что в 90% пассажиров — жители Гонконга, и на борту судна не было ни одного пассажира из материковой части Китая.

Опасения по поводу распространения коронавируса возникли после того, как три гражданина КНР, которые находились на корабле с 19 по 24 января, оказались носителями нового коронавируса, сообщает гонконгское издание The Standart.

2 февраля круизное судно отправилось в очередное плавание с новыми пассажирами, а утром 5 февраля оно вернулось в Гонконг, потому что тайваньские власти отказали ему в швартовке в порту Гаосюн.