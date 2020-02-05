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Вирус из Китая ,  
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Гонконг проверит на коронавирус 1800 пассажиров круизного судна

Лайнер World Dream (Фото: Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press)

В Гонконге организовали проверку на наличие коронавируса более 1800 пассажиров и членов экипажа круизного судна, сообщает Reuters. Это произошло после того, как некоторые члены команды сообщили о наличии лихорадки и других симптомов ОРВИ.

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Речь идет о лайнере World Dream компании Dream Cruises. По данным агентства, на недомогание пожаловались 30 членов экипажа корабля, после чего местные власти запретили покидать круизный лайнер без разрешения. В департаменте здравоохранения города заявили, что в 90% пассажиров — жители Гонконга, и на борту судна не было ни одного пассажира из материковой части Китая.

Опасения по поводу распространения коронавируса возникли после того, как три гражданина КНР, которые находились на корабле с 19 по 24 января, оказались носителями нового коронавируса, сообщает гонконгское издание The Standart.

2 февраля круизное судно отправилось в очередное плавание с новыми пассажирами, а утром 5 февраля оно вернулось в Гонконг, потому что тайваньские власти отказали ему в швартовке в порту Гаосюн.

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Утром 5 февраля коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии. Проверка на судне началась после того, как выяснилось, что у сошедшего с лайнера полторы недели назад 80-летнего пассажира подтвердился диагноз. Инфицированных госпитализировали в больницу в префектуре Канагава.

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Сейчас, по данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражены более 20,6 тыс. человек, а, по информации национальной комиссии по здравоохранению Китая, число инфицированных превышает 24,3 тыс. человек только внутри страны. За пределами КНР зафиксировано 159 подтвержденных случаев заболевания более чем в 20 странах, в том числе в России, США, Японии, Франции, Таиланде, ОАЭ.

Теги: Гонконг, коронавирус
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