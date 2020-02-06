Три человека погибли при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула

Три человека погибли в результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен. Об этом сообщает NTV со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа.

Министр уточнил, что количество пострадавших увеличилось до 179 человек. Всего на борту находились 183 человека, включая двоих детей и шесть членов экипажа.

Ранее было известно об одном погибшем и 157 пострадавших.

Вечером 5 февраля Boeing, выполнявший рейс Измир-Стамбул, во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, развалился на части и загорелся. По словам губернатора Стамбула Али Ерликая, причиной произошедшего стала плохая погода, из-за которой самолет не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе. После того, как самолет пробил ограждение аэропорта, он упал в овраг с высоты примерно 30 — 40 метров. Согласно переговорам, которые опубликовало издание Hurriyet, перед крушением лайнера диспетчер на башне предупреждал экипаж о сильном ветре.