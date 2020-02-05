В Госдуме подготовили законопроект против повышения цен в аптеках

Депутаты от «Единой России» подготовили законопроект, направленный против завышения цен в аптеках. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, сообщает сайт партии.

Указывается, что законопроект предусматривает поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», регулирующий деятельность аптек. 6 февраля законопроект рассмотрят на заседании координационного совета фракции.

В конце января стало известно о росте спроса на маски в России на фоне ситуации с распространением коронавируса из Китая. Позднее были выявлены случаи завышения аптеками цен на них. В частности, ранее на этой неделе власти Курской области и Забайкальского края сообщили, что цены на медицинские маски выросли более чем в десять раз.

5 февраля вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания у президента Владимира Путина рассказала, что некоторые аптеки подняли цены на маски с 1,5 руб. до 70–100 руб. Путин, комментируя ситуацию, потребовал отбирать у таких аптек лицензии.