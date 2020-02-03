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Вирус из Китая ,  
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Власти двух регионов сообщили о росте цен на маски более чем в десять раз

В Курской области цены на медицинские маски выросли в 35 раз — с 1 до 35 руб. за штуку. Власти региона пожаловались, что они могут воздействовать на аптечные сети только с помощью «уговоров»
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Власти Курской области и Забайкальского края сообщили о росте цен на медицинские маски более чем в десять раз на фоне ситуации с коронавирусом из Китая.

«Если [раньше на территории Курской области] маска стоила 1 руб., то вчера [2 февраля] стоимость одной маски достигала 35 руб.», — сообщила на заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская. Она отметила, что у властей нет никаких механизмов правового воздействия на аптечные сети, кроме «уговоров». Медицинских масок в регионе достаточно, добавила Хмелевская.

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По словам зампредседателя правительства Забайкалья Аягмы Ванчиковой, которые приводятся на официальном портале властей региона, цена на одну маску выросла с 1,2 до 10 руб. Местное правительство совместно с сетями аптек решает вопрос о закупке дополнительных медицинских масок из-за ажиотажного спроса.

Кроме того, «Ведомости» утверждают, что по состоянию на 2 февраля маски также закончились в московских онлайн-аптеках. Масок также не было в крупнейшей онлайн-аптеке Аpteka.RU и в еАптека. В группе компаний «ЭркаФарм» («Аптека № 1», «Доктор Столетов», «Хорошая аптека», «Ладушка» и др.) РБК сообщили, что начиная с середины января продажи масок выросли в 12 раз. Там отметили, что дефицита масок и противовирусных препаратов у них нет.

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В конце января продажи медицинских масок в России выросли более чем в три раза в годовом выражении, сообщала «Платформа ОФД», крупнейший оператор фискальных данных России. Кроме того, 21-го и 22 января в московских и подмосковных аптеках был зафиксирован двукратный рост продаж противомикробных масок, говорили РБК в сетях «Ригла» и «36,6». В «Эваларе» говорили о небольшом росте продаж масок.

По последним данным ВОЗ, из-за коронавируса погиб 361 человек, заражены более 14 тыс. человек. За пределами Китая зафиксировано 146 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах, в том числе два в России.

Авторы: Артём Губенко, Любовь Порываева
Теги: коронавирус, маски, регионы
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