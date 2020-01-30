Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 63,04 (+0,64) Quote, 13:08
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 69,42 (+0,74) Quote, 13:08
«Барыс» десятый раз вышел в плей-офф КХЛ Спорт, 21:13 В министерстве промышленности и энергетики Дагестана произошел пожар Общество, 21:12 Самолет Utair вернулся во Внуково по техническим причинам Общество, 20:56 Путин предложил «тиражировать» цифровые формы общения властей с народом Общество, 20:55 Семин анонсировал переход Смолова в клуб из чемпионата Испании Спорт, 20:50 Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково Общество, 20:47 Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова Политика, 20:45 Продажи медицинских масок в России выросли на 220% на фоне вируса в Китае Общество, 20:21 Вылетевший в Ростов лайнер Utair запросил экстренную посадку во Внуково Общество, 20:14 США потребовали разместить установки Patriot в Ираке для защиты своих баз Политика, 20:13 «Йокерит» выиграл четвертый матч подряд в КХЛ Спорт, 20:07 РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем Бизнес, 19:51 Путин предложил «выметать» чиновников за хамство Политика, 19:48 Случаи коронавируса зафиксировали в Индии и на Филиппинах Общество, 19:48
Вирус из Китая ,  
0 

Продажи медицинских масок в России выросли на 220% на фоне вируса в Китае

В период с 27 по 29 января в России продали более чем в три раза больше масок, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, за эти три дня было распродано больше масок, чем за всю предыдущую неделю
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Продажи медицинских масок на территории России в конце января на фоне вспышки коронавируса в Китае выросли более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из поступивших в РБК данных ИТ-компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны), которая проанализировала информацию о продажах по всей стране, поступающую с более чем 900 тыс. онлайн-касс.

Аналитики сравнивали данные за период с 1 по 26 января, прошлую неделю с 20 по 26 января, а также в период с 27 по 29 января в сравнении с аналогичными периодами прошлого года.

Выяснилось, что если в период с 1 по 26 января объем продаж медицинских масок вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8%, то уже за прошлую неделю, с 20 по 26 января, рост продаж достиг 31%.

Путин поручил минимизировать человеческие потери от коронавируса в России
Общество

Как отмечается в исследовании, самый большой скачок был зафиксирован в трехдневный период 27–29 января. «Объем продаж превысил объем продаж всей прошлой недели и вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 3,2 раза», — говорится в сообщении «Платформы ОФД»

Коммерческий директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» Евгения Ламина заявила в беседе с РБК, что спрос на маски с 27 по 30 января вырос в 14,6 раза по сравнению с неделей ранее. Вместе с тем 30 января в «36,6» зафиксировали уменьшение спроса на маски.

По последним данным ВОЗ, жертвами нового коронавируса в Китае стали 170 человек, более 6 тыс. человек заразились. Случаи заболевания зафиксированы и в других странах. Заболевших в России на данный момент нет. 

Авторы: Анна Левинская, Мария Бондаренко
Теги: медицинские маски, вирус, Китай
Материалы по теме
Случаи коронавируса зафиксировали в Индии и на Филиппинах
Общество
Россельхознадзор запретил ввоз экзотических животных из КНР из-за вируса
Общество
Российские туроператоры оценили свои потери из-за коронавируса в $100 млн
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter