Продажи медицинских масок в России выросли на 220% на фоне вируса в Китае

В период с 27 по 29 января в России продали более чем в три раза больше масок, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, за эти три дня было распродано больше масок, чем за всю предыдущую неделю

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Продажи медицинских масок на территории России в конце января на фоне вспышки коронавируса в Китае выросли более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из поступивших в РБК данных ИТ-компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны), которая проанализировала информацию о продажах по всей стране, поступающую с более чем 900 тыс. онлайн-касс.

Аналитики сравнивали данные за период с 1 по 26 января, прошлую неделю с 20 по 26 января, а также в период с 27 по 29 января в сравнении с аналогичными периодами прошлого года.

Выяснилось, что если в период с 1 по 26 января объем продаж медицинских масок вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8%, то уже за прошлую неделю, с 20 по 26 января, рост продаж достиг 31%.

Как отмечается в исследовании, самый большой скачок был зафиксирован в трехдневный период 27–29 января. «Объем продаж превысил объем продаж всей прошлой недели и вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 3,2 раза», — говорится в сообщении «Платформы ОФД»