Adidas объявил о временном закрытии ряда магазинов в Китае из-за вируса

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Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas заявил о закрытии «существенного» числа своих магазинов в Китае из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

«Мы можем подтвердить, что сейчас переживаем негативное влияние на наш бизнес в Китае. Впрочем, пока рано судить о степени этого влияния», — рассказала представитель Adidas.

Ранее компания Apple объявила о закрытии из-за вспышки коронавируса всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля. Также временно закрыть все офисы в КНР решил Google. Starbucks закрыл в этой стране более 2 тыс. кофеен, а Honda и Nissan эвакуировали рабочих из города Ухань.

По данным ВОЗ, в мире сейчас заражены 20 630 человек (из них в Китае 20 471), хотя власти Китая заявляют о 24 324 подтвержденных случаях заболевания только внутри страны. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 492 человека.