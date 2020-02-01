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Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса

Они не будут работать как минимум до 9 февраля из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией. Всего на территории материкового Китая 42 магазина Apple, онлайн-магазина мера не коснется
Apple AAPL $315,87 -1,11% Купить
Фото: Thomas Peter / Reuters

Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом говорится в заявлении корпорации, которое опубликовал редактор Bloomberg Марк Гурман.

Решение принято из-за «предосторожности, основанной на последних рекомендациях ведущих экспертов в области здравоохранения». Онлайн-магазин продолжит работать в прежнем режиме.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 февраля
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На официальном сайте компании на странице магазина в Пекине говорится, что 1 февраля он работает до 18:00 по местному времени (13:00 мск), а с 2 по 7 февраля будет закрыт. То же касается магазинов в Наньине, Шеньчжене, Гуанчжоу, Шанхае и других городах материкового Китая (согласно данным на сайте, всего 42 магазина). В Гонконге, Макао и на Тайване они продолжат работу.

Компания пообещала следить за ситуацией с коронавирусом и вновь открыть магазины как можно скорее.

Apple производит большую часть продукции в КНР и считает эту страну ключевым рынком. По подсчетам CNBC, за декабрь в Китай было отгружено 3,2 млн iPhone (в декабре 2018 года показатель составил 2,7 млн).

СМИ сообщили об угрозе производству Apple из-за коронавируса в Китае
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28 января Bloomberg и Nikkei Asian Review сообщили, что производству продукции Apple в Китае может грозить срыв из-за карантина, который запрещает сотрудникам, занимающимся сборкой гаждетов, выходить на работу. Аналитики Bloomberg не исключили закрытия одной из фабрик Foxconn, ключевого сборщика смартфонов. Как пишет The Verge, пока неизвестно, будет ли продолжено производство. В Foxconn ранее заявляли, что продолжат работу и не ожидают какого-либо влияния на производство.

Ранее временно закрыть все офисы в КНР решил и Google. Starbucks закрыл в Китае более 2 тыс. кофеен, а Honda и Nissan эвакуировали рабочих из города Ухань, где впервые выявили вспышку коронавируса.

Как живет город Ухань после закрытия из-за коронавируса. Фоторепортаж
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По последним данным властей Китая, число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом 2019-nCoV превысило 11 тыс., число погибших от вызванной вирусом пневмонии достигло 259. Случаи заболевания выявлены и за пределами КНР: в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, и других странах. В России зафиксировали два случая заболевания, оба инфицированных — граждане Китая.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Apple, Китай, коронавирус
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