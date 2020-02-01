Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса

Они не будут работать как минимум до 9 февраля из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией. Всего на территории материкового Китая 42 магазина Apple, онлайн-магазина мера не коснется

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Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом говорится в заявлении корпорации, которое опубликовал редактор Bloomberg Марк Гурман.

Решение принято из-за «предосторожности, основанной на последних рекомендациях ведущих экспертов в области здравоохранения». Онлайн-магазин продолжит работать в прежнем режиме.

На официальном сайте компании на странице магазина в Пекине говорится, что 1 февраля он работает до 18:00 по местному времени (13:00 мск), а с 2 по 7 февраля будет закрыт. То же касается магазинов в Наньине, Шеньчжене, Гуанчжоу, Шанхае и других городах материкового Китая (согласно данным на сайте, всего 42 магазина). В Гонконге, Макао и на Тайване они продолжат работу.

Компания пообещала следить за ситуацией с коронавирусом и вновь открыть магазины как можно скорее.