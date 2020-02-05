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Вирус из Китая ,  
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 5 февраля

Жертвами нового вида вируса стали почти 500 человек, по данным властей Китая заражены более 24 тыс. человек. Главное — в материале РБК
Фото: Arek Rataj / AP

Погибшие и пострадавшие

  • По данным ВОЗ, заражены 20 630 человек (из них в Китае 20 471). За пределами Китая зафиксировано 159 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах.
  • Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 24 324 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 24 537 человек.
  • 492 человека погибли.

Как выглядят карантинные пункты для граждан КНР в Приморье. Фоторепортаж
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Ситуация в России

  • Из города Ухань, остающегося эпицентром распространения болезни, два самолета Минобороны эвакуировали россиян.
  • Все вывезенные из Китая будут отправлены в реабилитационный центр под Тюменью, где будет организована зона карантина. Там они проведут две недели.
  • По оценкам аналитиков Citi, вспышка нового коронавируса в 2020 году может затормозить рост ВВП России на 0,28 п.п. Основная причина — падение цен на нефть.

Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Политика

Ситуация в других странах

  • ВОЗ признала распространение нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, но в последнем заявлении организация заявила, что нет поводов говорить о пандемии — глобальной эпидемии. По версии ВОЗ, пока речь идет о борьбе с отдельными очагами болезни.
  • Госбанк Китая готовится выпустить специальные облигации, средства от размещения которых будут направлены на борьбу с распространением коронавируса, сообщают источники Reuters. Их общая стоимость может составить 14,25 млрд юаней ($2,04 млрд).
  • Вирус нашли у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля стоит рядом с японским городом Йокогама. Заразившихся госпитализировали. Среди пассажиров судна есть двое россиян.
  • Из-за вируса были временно закрыты Диснейленды в Шанхае и Гонконге, из-за этого Disney не получит $175 млн операционной прибыли.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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