Вирус из Китая , 05 фев, 08:00
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 5 февраля
Жертвами нового вида вируса стали почти 500 человек, по данным властей Китая заражены более 24 тыс. человек. Главное — в материале РБК
Погибшие и пострадавшие
- По данным ВОЗ, заражены 20 630 человек (из них в Китае 20 471). За пределами Китая зафиксировано 159 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах.
- Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 24 324 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 24 537 человек.
- 492 человека погибли.
Ситуация в России
- Из города Ухань, остающегося эпицентром распространения болезни, два самолета Минобороны эвакуировали россиян.
- Все вывезенные из Китая будут отправлены в реабилитационный центр под Тюменью, где будет организована зона карантина. Там они проведут две недели.
- По оценкам аналитиков Citi, вспышка нового коронавируса в 2020 году может затормозить рост ВВП России на 0,28 п.п. Основная причина — падение цен на нефть.