Госдума одобрила в первом чтении законопроект о минуте молчания 22 июня

Жители города у репродуктора на улице 25 Октября во время радиосообщения о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз (Фото: Евгений Халдей / ТАСС)

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении всероссийской минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны, передает «Дума ТВ».

Памятную акцию планируется проводить одновременно во всех регионах в День памяти и скорби 22 июня. По предложению зампредседателя Госдумы Ирины Яровой, которая является одним из авторов инициативы, ее могут установить в этот день в 12:15 по московскому времени — именно тогда было объявлено о нападении нацистской Германии на СССР.

По мнению авторов законопроекта, введение всероссийской минуты молчания в день начала Великой Отечественной войны «позволит сохранить и защитить историческую память», говорится в пояснительной записке к документу.

В последние месяцы спор об искажении истории ведут официальные лица в России и Польше. Дискуссия разразилась после того, как президент Владимир Путин выступил с критикой резолюции Европарламента, который потребовал от Москвы «не обелять» преступления режима СССР и включить упоминания о них в школьную программу. Российский лидер назвал документ «беспардонной ложью» и добавил, что Польша сама «поучаствовала в разделе Чехословакии» вместе с нацистской Германией. По его словам, к моменту, когда советские солдаты вошли в Польшу, ее руководство утратило контроль над страной. Польский МИД в ответ обвинил Россию в представлении «ложной картины событий», а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил о союзе Советского Союза с нацистской Германией.