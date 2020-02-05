Госдума одобрила в первом чтении законопроект о минуте молчания 22 июня

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 63,17 (-0,26) Quote, 12:47
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 69,74 (-0,38) Quote, 12:47
Хуснуллин назвал провокационной идеи об объединении российских регионов Политика, 16:11 Число жертв при сходе лавины на востоке Турции увеличилось до 23 человек Общество, 16:09 РЖД и «Аэрофлот» бесплатно отвезут прилетевших из Китая россиян в регионы Общество, 16:07 Голикова заявила Путину о случаях роста цен на маски с 1,5 до 100 руб. Общество, 16:04 «Татнефть» вслед за «Сафмаром» подала заявку на поставки нефти Белоруссии Бизнес, 16:04 Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек Общество, 15:55 Статистика успеха: как проводить трансформацию компаний Pro, 15:44 Гол на последних минутах принес «Динамо» победу над «Вентспилсом» Спорт, 15:44 В МИД России заявили о тревоге по поводу ядерных зарядов на подлодках США Политика, 15:42 В Японии начали тестировать улыбчивого робота-бармена Стиль, 15:38 Путин заявил о приближении мира к «опасной черте» Политика, 15:37 Путин заявил о зависимости безопасности в мире от отношений США и России Политика, 15:35 Пользователи Binance смогут покупать криптовалюту за рубли с помощью Visa Крипто, 15:33 Оргкомитет Игр-2020 выразил обеспокоенность ситуацией с коронавирусом Спорт, 15:31
Общество ,  
0 

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о минуте молчания 22 июня

Жители города у репродуктора на улице 25 Октября во время радиосообщения о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз (Фото: Евгений Халдей / ТАСС)

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении всероссийской минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны, передает «Дума ТВ».

Памятную акцию планируется проводить одновременно во всех регионах в День памяти и скорби 22 июня. По предложению зампредседателя Госдумы Ирины Яровой, которая является одним из авторов инициативы, ее могут установить в этот день в 12:15 по московскому времени — именно тогда было объявлено о нападении нацистской Германии на СССР.

По мнению авторов законопроекта, введение всероссийской минуты молчания в день начала Великой Отечественной войны «позволит сохранить и защитить историческую память», говорится в пояснительной записке к документу.

Макрон заявил о попытках России пересмотреть историю Второй мировой войны
Политика

В последние месяцы спор об искажении истории ведут официальные лица в России и Польше. Дискуссия разразилась после того, как президент Владимир Путин выступил с критикой резолюции Европарламента, который потребовал от Москвы «не обелять» преступления режима СССР и включить упоминания о них в школьную программу. Российский лидер назвал документ «беспардонной ложью» и добавил, что Польша сама «поучаствовала в разделе Чехословакии» вместе с нацистской Германией. По его словам, к моменту, когда советские солдаты вошли в Польшу, ее руководство утратило контроль над страной. Польский МИД в ответ обвинил Россию в представлении «ложной картины событий», а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил о союзе Советского Союза с нацистской Германией.

С обвинениями в фальсификации истории в адрес России 3 февраля выступила и Эстония, которая до сих пор признает действие Тартуского договора, по которому стране отошла часть территорий Ленинградской и Псковской областей — они вернулись в состав РСФСР после вхождения Эстонии в состав Советского Союза. В российском МИДе заявление назвали кризисом развития.

Теги: Госдума, минута молчания, Великая Отечественная война, Ирина Яровая
Материалы по теме
Глава МИД Польши заявил о победе в «историческом споре» с Россией
Политика
Глава МИД Эстонии обвинил Россию в фальсификации истории
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter