Захарова назвала заявление Эстонии о Тартуском договоре кризисом развития

Заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о Тартуском мирном договоре является кризисом развития. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

По ее мнению, такие слова свидетельствуют о том, что у политической элиты проблемы с будущим, а не прошлым. «Видимо, кризис развития — нечем привлекать электорат», — заявила Захарова.

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