ProtonMail удалил аккаунты после рассылки в Россию писем о «минировании»

Швейцарский почтовый сервис Protonmail, который ранее был заблокирован по решению Роскомнадзора из-за массовой рассылки писем о минировании, удалил аккаунты, с которых отправлялись такие сообщения. Об этом говорится в официальном заявлении Protonmail.

При этом российские власти не обращались в компанию с просьбой предоставить данные пользователей, распространявших эти сообщения.

«Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных из наших систем из сторонних источников. Все задействованные аккаунты были идентифицированы и навсегда отключены. Вся имеющаяся информация о подписчиках была сохранена в соответствии с требованиями швейцарского законодательства и может быть передана российским властям после получения официального запроса через федеральную полицию Швейцарии», — говорится в заявлении компании.

29 января Роскомнадзор начал блокировку Protonmail из-за того, что с данного сервиса осуществлялась рассылка ложных сообщений о минировании. Согласно данным ФСБ, с сервиса поступали угрозы в адрес судов в четырех субъектах России и еще 830 объектов. В организации рассказали, что почтовый сервис не раз категорически отказывал Роскомнадзору в предоставлении сведений об администраторах почтовых ящиков, используемых для рассылки угроз.

В ответ на действия ФСБ Protonmail призвал Роскомнадзор снять блокировку, назвав ее необоснованной. Представитель сервиса в беседе с РБК заявил, что злоумышленники смогут обойти блокировку с помощью VPN и, прежде всего, данная мера ограничит доступ законопослушных россиян к частной жизни.