Появилось видео прибытия самолета с эвакуированными из Китая россиянами

В Сети появилось видео прибытия в Тюмень самолета с эвакуированными из китайского города Ухань россиянами, запись опубликовал телеканал «Звезда».

На борту прибывшего самолета в Тюмень доставили 80 человек, среди них зараженных коронавирусом нет, сообщило Минобороны. Эвакуированных доставят в специально оборудованный центр, где они останутся на двухнедельный карантин.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что россиян, которые оказались в Ухане и провинции Хубэй, ставших очагом распространения нового коронавируса, вывезут на родину. Для их эвакуации привлекли военные самолеты, второй из которых прибудет в Тюмень днем 5 февраля.