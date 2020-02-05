Второй самолет ВКС с эвакуированными из Уханя россиянами вылетел в Тюмень

Второй самолет Воздушно-космических сил, который забрал из китайского Уханя граждан России, после дозаправки вылетел в Тюменскую область. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что борт сел на аэродроме Восточного военного округа, чтобы пополнить топливные баки. Затем он отправится в Тюменскую область, где эвакуируемых из Уханя россиян должны поместить в двухнедельный карантин.

Новый коронавирус, впервые обнаруженный в китайском Ухане в декабре прошлого года и распространяющийся оттуда, в ряде случаев приводит к осложнениям и пневмонии, жертвами которой в КНР и мире стали более 490 человек.

Для эвакуации россиян из эпицентра распространения вируса Минобороны выделило самолеты ВКС.