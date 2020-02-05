Мурашко заявил о готовности принять в Тюмени вывезенных из Китая россиян

Михаил Мурашко (Фото: roszdravnadzor.ru)

Медицинские учреждения в Тюмени и реабилитационный центр в Тюменской области готовы принять эвакуированных из Китая из-за коронавируса россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министра здравоохранения Михаила Мурашко, который посетил учреждение утром 4 февраля.

По словам Мурашко, реанимация и диагностическое отделение реабилитационного центра обеспечены необходимым оборудованием и препаратами, а врачи будут дежурить в центре круглосуточно.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что министр также посетил областную инфекционную клиническую больницу, чтобы убедиться в готовности учреждения «к усиленному режиму работы».

На прошлой неделе вице-президент Татьяна Голикова сообщила о начале эвакуации россиян из города Ухань и провинции Хубэй, откуда распространяется коронавирус.