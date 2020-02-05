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Мурашко заявил о готовности принять в Тюмени вывезенных из Китая россиян

Михаил Мурашко (Фото: roszdravnadzor.ru)

Медицинские учреждения в Тюмени и реабилитационный центр в Тюменской области готовы принять эвакуированных из Китая из-за коронавируса россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министра здравоохранения Михаила Мурашко, который посетил учреждение утром 4 февраля.

По словам Мурашко, реанимация и диагностическое отделение реабилитационного центра обеспечены необходимым оборудованием и препаратами, а врачи будут дежурить в центре круглосуточно.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что министр также посетил областную инфекционную клиническую больницу, чтобы убедиться в готовности учреждения «к усиленному режиму работы».

Голикова назвала регион для карантина возвращающихся из Китая россиян
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На прошлой неделе вице-президент Татьяна Голикова сообщила о начале эвакуации россиян из города Ухань и провинции Хубэй, откуда распространяется коронавирус.

Накануне Голикова объявила, что всех эвакуированных граждан отправят на 14-дневный карантин в Тюменской области. Уехать из Китая решили 144 человека, в том числе 128 россиян и 16 граждан СНГ, эвакуацию которых организовала Россия. Утром 5 февраля посольство России в Китае сообщило, что доставило всех желающих уехать в аэропорт Уханя.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года. К 5 февраля от заболевания погибли 492 человека, всего вирусом заразились 24 537 человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Теги: Тюменская область, россияне, эвакуация
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