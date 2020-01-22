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Политика ,  
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Сенат начал рассмотрение дела по импичменту Трампа

Сенат начал процесс по импичменту американского президента Дональда Трампа. Трансляция заседания ведется на сайте верхней палаты конгресса США.

В начале сенаторы должны будут проголосовать по регламенту проведения суда над президентом США. Проект правил предложен лидером республиканского большинства в сенате Митчем Макконнеллом. Затем члены верхней палаты выступят со вступительным словом.

На следующий день после утверждения правил начнется судебное разбирательство по двум статьям обвинения, выдвинутым Палатой представителей Трампу в декабре прошлого года. Они касаются превышения полномочий и воспрепятствования Конгрессу.

Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа
Политика

Инициатива по импичменту президенту была озвучена в сентябре 2019 года спикером палаты представителей Нэнси Пелоси после того, как СМИ рассказали о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, где американский глава государства призывал возобновить расследование в отношении сына своего политического конкурента Джо Байдена.


 

Теги: Сенат США, импичмент, Дональд Трамп
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