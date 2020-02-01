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Сенат заблокировал вызов свидетелей и сбор доказательств по импичменту

Демократам не хватило всего двух голосов для одобрения вызова свидетелей. Итоговое голосование по импичменту сенаторы решили провести 5 февраля
Фото: J. Scott Applewhite / AP

Сенаторы проголосовали против вызова свидетелей и сбора новых доказательств в ходе судебного разбирательства по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу, передает Reuters.

За вызов свидетелей проголосовали 49 сенаторов, против — 51. Для одобрения вызова свидетелей демократам нужно было заручиться по меньшей мере 51 из 100 голосов в верхней палате конгресса. Примечательно, что среди высказавшихся за данную инициативу оказались два однопартийца главы государства — Сьюзан Коллинз, представляющая штат Мэн, и экс-кандидат в президенты США Митт Ромни (сенатор от штата Юта).

Как отмечает агентство, это решение «расчистило путь для вероятного оправдания Трампа», что может произойти уже в ближайшие несколько дней.

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Позднее сенат принял решение провести итоговое голосование по импичменту в среду, 5 февраля. Большинством голосов сенаторы одобрили соответствующую резолюцию лидера республиканского большинства в верхней палате Митча Макконнелла.

Голосование, в рамках которого, как ожидается, Трамп будет оправдан по обеим статьям обвинения, станет итоговым в рамках процедуры импичмента. Его начало назначили на 16:00 по вашингтонскому времени 5 февраля (00:00 по московскому времени 6 февраля).

Белый дом сообщил о надеждах Трампа на оправдание по делу об импичменте
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Процессе об импичменте Трампу был инициирован палатой представителей (нижняя палата конгресса) после июльского разговора президента США с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Скандал вокруг этой беседы разгорелся после того, как в СМИ появилась информацию о том, что в рамках переговоров президент США попросил украинского лидера начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший, заявивший о намерениях стать соперником Трампа на президентских выборах 2020 года, попросил опубликовать стенограмму разговора. Белый дом сделал это на следующий день после просьбы. Согласно представленной расшифровке, Трамп действительно говорил о деле Байдена-младшего, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.

На фоне произошедшего спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. В середине ноября в конгрессе начались открытые слушания в рамках процедуры импичмента. Трамп назвал их пустой тратой времени и «подпольным политическим театром».

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Автор: Михаил Юшков
Теги: импичмент, Дональд Трамп, Сенат США
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