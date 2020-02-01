Сенат заблокировал вызов свидетелей и сбор доказательств по импичменту

Демократам не хватило всего двух голосов для одобрения вызова свидетелей. Итоговое голосование по импичменту сенаторы решили провести 5 февраля

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Сенаторы проголосовали против вызова свидетелей и сбора новых доказательств в ходе судебного разбирательства по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу, передает Reuters.

За вызов свидетелей проголосовали 49 сенаторов, против — 51. Для одобрения вызова свидетелей демократам нужно было заручиться по меньшей мере 51 из 100 голосов в верхней палате конгресса. Примечательно, что среди высказавшихся за данную инициативу оказались два однопартийца главы государства — Сьюзан Коллинз, представляющая штат Мэн, и экс-кандидат в президенты США Митт Ромни (сенатор от штата Юта).

Как отмечает агентство, это решение «расчистило путь для вероятного оправдания Трампа», что может произойти уже в ближайшие несколько дней.

Позднее сенат принял решение провести итоговое голосование по импичменту в среду, 5 февраля. Большинством голосов сенаторы одобрили соответствующую резолюцию лидера республиканского большинства в верхней палате Митча Макконнелла.