Второй самолет ВКС с эвакуированными из Уханя сел в России для дозаправки

Второй самолет Воздушно-космических сил (ВКС), на борту которого находятся вывезенные из китайского Уханя россияне, приземлился на аэродроме Восточного военного округа для дозаправки. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В ведомстве отметили, что после дозаправки самолет отправится в Тюменскую область.

В декабре 2019 года в городе Ухань возникла вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Впоследствии случаи заражения выявили в других китайских регионах, в США, Франции, Японии, России и других государствах.

По последним данным китайской Национальной комиссии по здравоохранению, число заразившихся в КНР превысило 24 тыс. человек, а погибших достигло 490. Большинство заболевших находятся в провинции Хубэй, где располагается Ухань.