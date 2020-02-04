У эвакуируемых из Уханя в Россию не нашли признаков коронавируса

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Среди граждан России, стран ЕЭАС и Украины, которых эвакуируют из китайского города Уханя, нет людей с признаками коронавируса. Об этом заявила в ходе брифинга глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Для эвакуации россиян из Уханя отправились два самолета Воздушно-космических сил. Людей привезут в Тюменскую область. Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, на территорию России доставят 147 человек из Китая. Среди них, помимо россиян, десять граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, один — Армении и один — Украины.

По словам главы Роспотребнадзора, в Россию из Китая отправляются только люди, имеющие «клинически здоровое состояние на сегодняшний день».

Эвакуированных на две недели разместят на карантин в реабилитационном центре в Тюмени. Там, по словам Поповой, их будет охранять Росгвардия. Кроме того, в центре выстроено два периметра ограждения.