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У эвакуируемых из Уханя в Россию не нашли признаков коронавируса

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Среди граждан России, стран ЕЭАС и Украины, которых эвакуируют из китайского города Уханя, нет людей с признаками коронавируса. Об этом заявила в ходе брифинга глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Для эвакуации россиян из Уханя отправились два самолета Воздушно-космических сил. Людей привезут в Тюменскую область. Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, на территорию России доставят 147 человек из Китая. Среди них, помимо россиян, десять граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, один — Армении и один — Украины.

По словам главы Роспотребнадзора, в Россию из Китая отправляются только люди, имеющие «клинически здоровое состояние на сегодняшний день».

Эвакуированных на две недели разместят на карантин в реабилитационном центре в Тюмени. Там, по словам Поповой, их будет охранять Росгвардия. Кроме того, в центре выстроено два периметра ограждения.

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Ранее сообщалось, что для проведения эвакуации из России в Китай прибыли военные медики, вирусологи и специалисты Минобороны. На стоянке прилетающих самолетов они обследовали всех вывозимых граждан, проводя их первичный осмотр.

На сегодняшний день, по данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражены 17 391 человек. В то же время Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 20 438 подтвержденных случаях заболевания только на территории КНР. За пределами Китая выявили 153 заболевших в более чем 20 странах. В России зафиксировано два случая заболевания — в Тюменской области и в Забайкальском крае.

Теги: коронавирус, эвакуация, россияне, Китай
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