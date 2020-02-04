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ФАС проверит повышение цен на продукты на Дальнем Востоке

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям ведомства контролировать розничные цены на социально значимые продукты питания в Дальневосточном федеральном округе. Об этом говорится на сайте ФАС.

Кроме того, на Дальнем Востоке откроют горячие линии, по которым можно будет обратиться в случае роста цен. В ФАС уточнили, что по итогам мониторинга и анализа полученной по горячим линиям информации территориальные органы примут решение о необходимости проверок.

Власти поручили вести мониторинг цен на продукты на Дальнем Востоке
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Ранее начать мониторинг цен на Дальнем Востоке поручил замглавы правительства — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Решение было принято из-за публикаций в СМИ о росте цен на продукты из-за временного ограничения движения на границе с Китаем до 2 февраля. В частности, ТАСС сообщал, что во время ограничения движения с прилавков магазинов на Дальнем Востоке пропали многие овощи.

Движение на российско-китайской границе на Дальнем Востоке было приостановлено с 31 января из-за распространения в Китае ранее неизвестного коронавируса. По последним данным ВОЗ, в Китае вирусом заразились более 17 тыс. человек.

Теги: Дальний Восток, цены, продукты, ФАС
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