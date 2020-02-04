Власти поручили вести мониторинг цен на продукты на Дальнем Востоке

Юрий Трутнев (Фото: dfo.gov.ru)

Замглавы правительства — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил проследить за ценами на продукты в регионе и не допустить их необоснованного повышения, сообщили РБК в пресс-службе аппарата полпреда.

Такое решение объяснили тем, что в СМИ появились публикации о необоснованном росте цен на продукты питания, в частности на фрукты и овощи, из-за временного ограничения движения через пропускные пункты на границе с Китаем.

Грузовое автомобильное сообщение между странами из-за коронавируса приостановили до 2 февраля. Сейчас работа пропускных пунктов возобновлена, сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, передает ТАСС.

По данным агентства, на время ограничения с прилавков местных магазинов пропали многие овощи: крупные торговые сети в ответ на это заявили, что овощи из Китая не привозят, а местные производители завышают цены.