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Вирус из Китая ,  
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Путин выразил надежду на выход Китая из борьбы с коронавирусом «с честью»

Владимир Путин (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что Китай «с честью» справится с распространением ранее неизвестного коронавируса. Трансляцию беседы с представителями общественности в Череповце ведет телеканал «Россия 24».

Путин отметил, что все заинтересованы в скорых положительных результатах борьбы с заболеванием. По его словам, Россия будет «всячески поддерживать» работу в этом направлении.

Улицы городов Китая опустели из-за коронавируса. Фоторепортаж
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Распространение коронавируса началось в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По состоянию на 4 февраля ВОЗ сообщает более чем о 17 тыс. случаев заражения, большинство из которых зафиксировали в Китае. Из-за вируса умерли 427 человек. По данным МИД Китая, смертность от заболевания составляет 2,1%.

31 января Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину о готовности России оказать Китаю помощь в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что Москва нацелена на тесное взаимодействие «для преодоления общей угрозы». В пресс-службе Минпромторга РБК пояснили, что речь идет, в частности, о поставках в Китай индивидуальных средств защиты от вируса.

Теги: коронавирус, Китай, Владимир Путин
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